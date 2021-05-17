台灣疫情嚴峻，已連3日確診數破百，衛福部長陳時中說防疫措施並非越嚴越好，「乾脆封城？那請問大家能夠被關得了多久？難道經濟活動都要停擺？」對於封城必要性，1名住在加拿大嚴重疫區的網友表示，當地經歷3次封城，仍有不少民眾不願配合防疫，他以此鼓勵台灣人要有群體、防疫意識，強調「人民的自覺自律效果，絕對不輸封城效果！」

該網友在Dcard發文表示，他目前人在加拿大，當地政府已經進行3次封城，第1次封城時，單日病例數減少至500、100多，因此解封後大家開始疏忽、出去玩，後來演變成由單日幾百例上升到單日1、2千例，感恩節過後變單日3、4千例，於是在聖誕節隔天又再度封城，一直封到隔年2月底，因經濟撐不住再次解封。

1名住在加拿大嚴重疫區的網友表示，當地經歷3次封城，仍有不少民眾不願配合防疫，強調「人民的自覺自律效果，絕對不輸封城效果！」（圖／翻攝自Dcard）

該網友說，沒想到當地的人再次解封後瘋狂出門購物、遊玩，3個禮拜後確診數再度飆升，飆到單日9千、1萬多，加護病房開始嚴重不足，醫療量能負荷不了，又再次封城，從今年4月初至今未解除，政府一延再延解封時間，稱是爭取時間讓民眾打疫苗，而14日加拿大的確診數達5991例。

該網友說，台灣目前疫苗不足、購買疫苗不易，「台灣現在的資源有什麼？除了自覺自律，還能幹嘛？」希望台灣民眾能有群體意識及防疫意識，「難道自律及犧牲自己的一點私慾就這麼難？」還說不遵守規定的人乾脆去加拿大好了，讓他們體驗封城的痛苦，「如今不自律，封城封到讓你得憂鬱」，他最後強調「人民的自覺自律效果，絕對不輸封城效果」。

(中時新聞網)