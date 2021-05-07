市場賣相不佳的食材，與其丟棄不如捐給有需要的人。台灣平均每人1年丟棄96公斤食物，台南市7日在關廟區成立第16處「惜食平台」，從2019年7月啟用第1處惜食平台迄今，台南各區傳統市場惜食平台已累積捐贈食材超過17公噸，近9萬人次受益。

為增進惜食環保，台南市政府社會局、市場處、關廟公有零售市場自治會與龍崎區永續發展協會合作，於關廟公有零售市場設置台南市第16處「惜食平台」，台南市長黃偉哲今日親自主持啟用活動，同時也啟用繽紛「彩繪貨櫃公廁」，除了照顧弱勢團體，也讓市民在市場內如廁更加方便。

黃偉哲表示，透過惜食平台能避免食材浪費，非常感謝市場攤商支持配合，希望未來能有更多合作，而傳統市場仍會產生新需求，感謝市場處即時的反應及議會的支持，讓貨櫃公廁順利建置，老市場要愛心惜食也要方便，未來一樓就有廁所，讓長輩及行動不便者逛市場時更安心方便。

關廟市場於民國60年建設時將公廁設於二樓，後來考量攤商皆在一樓營業，經與自治會協調評估後，將市場部分停車場空地挪用增設貨櫃公廁，提供攤商與消費者使用，便利年老者與行動不便者，而貨櫃繽紛彩繪是由關廟在地青年、五甲國小學童、南臺科大學生、嘉南藥理大學學生以「關廟三寶」為主題的貨櫃彩繪創作，為傳統市場注入青春活力。

台南市愛心惜食平臺目前共成立16處，分別為學甲市場、新營第一市場、隆田市場、六甲市場、佳里中山市場、新市市場、麻豆市五市場、西港市場、永康市場、中西區第一小康市場、歸仁主婦聯盟台南分社、北區開元市場、歸仁市場、南區金華市場、中西區東菜市場，以及今日啟用的關廟公有零售市場。

社會局從2019年7月第一處惜食平台啟用至今，台南各區傳統市場惜食平台已累積捐贈食材約17公噸498公斤，受益人次約8萬9598人次，黃偉哲感謝市場自治會及攤商朋友們協力支持，歡迎更多攤商響應捐食材做公益，也歡迎有需要的市民多加運用。

(中時 )