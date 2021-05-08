民進黨台北市黨部主委吳怡農今以青平台董事身份出席，被問到青平台董事長鄭麗君是否2022台北市長好的人選時表示，他的工作保持客觀中立；媒體追問，掛青平台董事會不會有失中立，他說，「不至於啦！」

此外，被問到昨天民進黨召開全國縣市黨部主委會議，總統在會中提到，「家裡不是沒有大人，我就是大人」，這幾句話是對誰喊話？吳怡農說，蔡主席重點是希望團結，政黨裡面有人跟人間的競爭，這是好事，競爭民進黨才會進步，但是競爭，要影響最終目標，就是團結起來為台灣做事，蔡總統想表達是這件事，競爭歸競爭，影響到長期目標，對台灣、對民進黨都是傷害。

被問到放眼2022，鄭麗君這個人選，怎麼看？他說，身為台北市黨部主委，不適合在這件事上做太多評論，「我的工作是保持客觀與中立」，但是這問題可以鄭麗君本人，「鄭是好人選，我們有很多非常好人選，這也是民進黨的優勢」，長期以來現身公共事務的人，部長、市長或是民代的身份，持續為台灣打拼，「我相信我們可以推出最強、最適合的人選」。

被問到參加青平台會不會被質疑沒有中立？他說，長期以來就是支持為社會、為公共事務付出的團體，不只是在青平台，「這個還不至於啦！」

對於昨天會中提到未來落實排黑條款等事；吳怡農說，昨天主席召開全國主委會議，談了很多事情，其中之一就是怎樣杜絕黑道人頭黨員問題，大家有一致共識，很多方向也有一致共識，一些原則性問題還在思考怎麼如何具體落實，但方向是非常明確，民進黨絕對不歡迎黑道入黨。

(中時 )