民進黨台北市黨部主委吳怡農今出席青平台基金會活動致詞時表示，「有人說很多台灣人愛國家不愛當兵，但我們知道這都不是事實，跟我們理解的現實差非常多」。

吳怡農今出席青平台基金會『台灣下一步永續民主』論壇致詞時指出，青平台基金會董事長麗君常說，「不要問我的下一步，要問台灣的下一步」。這絕對不是門面話，鄭麗君幾乎不談自己現況，不談接下來要做什麼，都在談台灣需要什麼，台灣要往哪裡走？

他說，看到鄭麗君願意投入這麽多心血在持續、創造這樣公共財的胸襟，非常感動，這是他願意跟青平台有這麼多合作，很榮幸有機會加入青平台成為董事的原因。同時他說，台灣現在面臨很多挑戰，對外有軍事強權已經在侵略我們的家、生活方式，對內，鄭麗君那個時代到現在，這麼年輕的民主要怎麼持續及發展，才能更讓自己驕傲、世界更尊敬、更壯闊的台灣，青平台有很多年輕人對未來有這樣期待及想像，有太多年輕看到台灣的需要，也透過其他組織一起朝這個方向努力。

他說，他們「壯闊台灣」曾辦了一個營隊，一百人名額，上千人參加；還有很多人知道，投票非常重要，也要出來投票，「這個蔡總統知道」；但投票不是一切，投票是最基本，要付出具體行動。

他說，當有人在說，台灣社會是可悲、只出一張嘴，很多台灣人愛國家不愛當兵，「但我們知道這都不是事實，跟我們理解的現實差非常多，我們要的是有意義付出，有用的行動」，青平台在做的，就是要跟大家一起畫出未來期待、行動與想法，這是今天聚在這裡最重要的原因。他非常榮幸有青平台夥伴，非常幸運有這樣的戰友。

(中時 )