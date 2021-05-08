台中市豐原區就讀小學一年級的7歲黃姓男童，於上月21日晚間於校外上柔道課，遭到小四學長及何姓教練施予過重訓練，瀕臨腦死至今已17天，男童的腦壓數度下降，於6日晚間恢復正常值，惟昏迷指數仍為3；黃父今（8日）再發文，透露自己這周以來每天都幫兒子按摩手腳，希望他能趕快醒來。

黃父8日上午9時許再次更新個人臉書，向外界分享兒子的近況，黃父喊話，「趕快醒來，不然娃娃姐姐要吃掉你的糖果了」；黃父說，為了刺激兒子的腦部盼望病情好轉，他上周在網上查詢了按摩，這周開始每日都悉心為兒子按摩小手、腳部與腳趾頭，只希望奇蹟能出現。

黃父說，目前兒子的腦壓已趨於正常，院方考量腦壓檢測器放太久，恐有感染風險，因此已將腦壓檢測儀器移除了；衛福部豐原醫院7日指出，男童的腦壓指數自術後指數逐漸下降，6日降至標準指數25，目前昏迷指數3分，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，呼吸狀況仍需依賴呼吸器，持續積極治療中。

黃父也再次向事發以來不間斷給予關心的親朋好友與網友們表達感謝，黃父說，「有好多網友在早上、中午、晚上或是睡前都會到爸爸臉書上留言給兒子，一直不間斷在為他集氣，謝謝大家這份祝福。」也提到近期有好多人向他聯繫，指稱他們替兒子祈求神明，還寄來了平安符、壓轎金與玩具，還有網友專程從桃園南下拿營養品來送給兒子，真的非常感謝大家的溫暖。

(中時新聞網)