蔡家姊弟特地寫信，放到社區送的創意紅包袋當作母親節禮物。（豐邑提供／盧金足台中傳真）

台中市一名在夜市擺攤賣小米酥蔡姓民眾，突因為腦幹出血陷入昏迷，家中兩名幼兒陷困境，蔡男胞弟住的社區獲悉後發起團購，不到兩天，訂購破千包，母親節前夕，蔡家姊弟寫感謝信，送給辛苦的媽媽與奶奶，和所有幫助他們的人。

蔡家姊弟分別就讀國二與小六，看媽媽工作辛苦主動分擔家務，還與奶奶到夜市幫忙擺攤，希望在加護病房的爸爸趕快好起來。

蔡男胞弟說，過年時還帶著孩子團圓吃年夜飯，事出突然，打亂原本計畫與生活，哥哥兩個孩子上學讀書之餘，幫忙家裡經濟貼心又懂事，他在社區與社團發起蔡家小米酥團購，呼籲善心人士可以伸出援手。

社區住戶獲悉後，串連到各社區，蔡家故事在豐邑的社區蔓延開來，一傳十，十傳百，從這個社區到那個社區；才短短兩天時間，已經訂購近一千包小米酥，目前持續增加中。

隨著母親節到來，蔡家姊弟特地寫信，放到社區送的創意紅包袋當作母親節禮物，送給媽媽跟奶奶，祝兩位辛苦的母親，母親節快樂。

蔡家姊弟感受到許多人的熱心幫助，覺得很感動，也表達感謝，「謝謝大家幫助了此刻站在人生跑道上手足無措的我，真的很感謝！」「現在的心情就像前幾天贏了足球比賽一樣開心」，信裡提醒要珍惜陪伴在身邊的人，早熟懂事得令人心疼。

「小孩真的好貼心！」住戶團購蔡家賣的小米酥，希望幫助蔡家姊弟的教育費，也祝福蔡爸爸早日康復，社區住戶愛心助人，相揪用愛心熱銷蔡家姊弟在夜市賣的小米酥。

(中時 )