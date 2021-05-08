布林肯挺台灣參與WHA 陳時中回應了 14:302021/05/08 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 布林肯挺台參與世界衛生大會（WHA），中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中盼能藉此喚醒世衛組織（WHO）。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對美國國務卿布林肯昨天發布聲明指出，「呼籲WHO秘書長邀請台灣以觀察員身分參與WHO」一事，衛福部部長陳時中表示，法國國會、美國國務卿布林肯談話力挺台灣，希望也喚醒WHO，提醒加入WHO的重要性。 福建台胞便捷通道喊卡 陳時中這樣看 支持台參與WHA 美國務卿：沒有排除理由 (中時 ) #WHO #布林肯 #參與 #陳時中 #美國國務卿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 談兩岸關係 馬英九：蔡執政對陸出口依賴達新高 「傾中賣台程度遠超過我」 10:352021/05/08 政治 美國務卿挺台參加WHA 民進黨：盼台灣能將抗疫經驗分享 14:332021/05/08 政治 美豁免疫苗專利 德英帶頭反對 04:102021/05/08 國際大事 若要出國會打疫苗嗎 沈富雄回答出乎意料 01:442021/05/08 政治 布林肯安理會發言 責俄中為惡不受懲罰 03:312021/05/08 國際 法參院無異議挺台參與國際組織 04:102021/05/08 產業財經 台中之光陳傑拚叩關 中市府祝福東京奧運門票到手 10:402021/05/08 體育 陳亞蘭扮嘉慶君 天熱束胸成「職災」 04:102021/05/08 娛樂新聞 鋼鐵類股火熱 美銀：泡沫浮現 04:102021/05/08 全球財經 陳朝平》G7公報難逃我法眼 09:032021/05/08 政治 感謝母親卡片傳情 中和區公所表揚51位模範母親 12:302021/05/08 寶島 生活熱門新聞 華航教官妻子染疫 她去過「富邦銀行內湖分行」 - 生活 華航教官疑模擬機染疫 指揮中心錯估機師可傳染時間點 - 生活 富邦內湖分行有確診者足跡 附近居民嚇死：以後會避開此處領錢 - 生活 兄弟分娶高、低學歷老婆 結局超反差 網曝關鍵原因 - 生活 考上卻不想念 75級分學霸棄台大醫學系！選擇曝光竟是這科系 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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