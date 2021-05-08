針對美國國務卿布林肯昨天發布聲明指出，「呼籲WHO秘書長邀請台灣以觀察員身分參與WHO」一事，衛福部部長陳時中表示，法國國會、美國國務卿布林肯談話力挺台灣，希望也喚醒WHO，提醒加入WHO的重要性。

(中時 )