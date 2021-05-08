馬英九籲回到九二共識 蘇貞昌：習近平的九二共識是一國兩制 要併吞台灣

前總統馬英九今天呼籲蔡政府若無法拿出新方案，就應回到「原汁原味的九二共識」，行政院長蘇貞昌則說，中國國家主席習近平的九二共識就是一國兩制，要併吞台灣。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑反問，開口閉口都引用習近平的話「定調」，請問蘇貞昌是習近平的部屬嗎？騙完神明騙人民，開口閉口習近平，蘇貞昌有沒有自己的主張與堅持？

蕭旭岑表示，身為中華民國的政治人物，不能隨意附和對岸的主張，這也是國民黨「一中各表」的精髓。蘇貞昌與民進黨，動輒拿對岸的話語來恐嚇台灣人民，難道真認為台灣人是被騙大的？

蕭旭岑指出，請蘇貞昌好好看看這一週，美國國務卿布林肯與白宮印太事務官坎伯的談話，難道蘇貞昌不憂心嗎？如果美國不願意承諾台海有事協防台灣，蘇貞昌憑什麼要台灣老百姓當「義和團」？

蕭旭岑強調，馬英九是還原蔡英文總統6年前提出的「維持現狀」，亦即維持馬政府兩岸和平的現狀，而那個現狀是奠基在「原汁原味的九二共識」。請蘇貞昌不要急著打臉蔡英文，尤其是用習近平的話來「定調」，讓人想問，蘇貞昌是蔡英文還是習近平的屬下？

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(中時 )