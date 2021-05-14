台電興達電廠因人員操作不足而導致513停電事件，行政院長蘇貞昌直稱「要完成三階早日讓中部以氣代煤」，強調513事件過後，民眾感受到一時一刻都不能沒有電，要盡快讓供電穩定，才能符合民生工業經濟各方面需求，但媒體也問及是否人會為此下台負責，蘇貞昌僅鞠躬儘速搭車離場。

蘇貞昌表示，13日因為天氣熱，用電最高峰是在下午1點50分，達到3656萬千瓦，這個時候台電備轉容量還超過10％，而太陽光電發電也超過核電，所以不是如假訊息所說，太陽光電供不上來，或者發電不足，純粹是因為操作機電的問題。

蘇貞昌說，政府要更努力的在發電尤其是輸配電上，怎麼樣做到各區塊、各區域，避免再有南電中送、南電北送的情形，因此要早日讓三接完成，早日讓中部能夠發電，以氣代媒，且從這次停電民眾更能感覺到一時一刻都不能沒有電。

另在蘇貞昌離場前，媒體問及是否有人會為513事件而下台負責，蘇貞昌則閉口不談，僅點頭、鞠躬，隨後儘速上車離場。

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(中時 )