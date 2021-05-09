【愛傳媒張競評論】您有必要擔心被長征五B火箭推進器第一級重返大氣層砸到嗎？

我認為針對這個事情，您必須要理解：

1.長征五B火箭發射升空入軌時，由於其整體結構採用一級半構型，每次發射時四具輔助助推火箭會先脫離，不進入軌道就墜回地面，通常透過計算，都落入大洋或是無人海域。

但是長征五B火箭第一級（芯一級）推進器都將和酬載一起進入軌道，但該級推進器在設計上缺乏自主離軌能力，因此每次執行發射任務，入軌近地點都將低於200公里，以確保透過地球大氣層時進行氣動減速，讓其儘快重返大氣層，在重返過程，藉由大氣層空氣磨擦升溫，將其結構絕大部份燃燒殆盡，期能避免對地面建物或人群產生損傷。這種再入或是重返大氣層之過程與軌跡並未受到導控，雖是刻意執行，亦稱為無控（uncontrolled），但並非意外所發生之失控現象。

2. 該火箭結構重達21噸是怎麼算出來的？長征五B火箭第一級諸元如下：總重 186,900公斤（412,000磅），燃料重量 165,300公斤（364,400磅），兩者相減之後為21,600公斤，因此重量為21噸。

3.不應稱此級火箭推進器為「殘骸」，因為那就是要拋棄後，利用重返大氣層過程加以銷毀，不再回收之「耗材」，定位必須清楚。

4. 這個過程以及設計，全球各個從事太空發射活動國家都是如此處理推進器燃料用盡所餘耗材，只不過對於西方國家所作所為，透過媒體報導後，刻意用辭藻加以美化，刻意不提會砸到頭。但對於中國大陸長征五B推進器重返大氣層，就拿出另套嘴臉與用辭，西方媒體虛偽欺騙讓人搖頭。

5. 對於西方媒體宣稱2020年5月間上次發射長征五B火箭任務，其第一級推進器重返大氣層時，還有未被大氣層燒毀之管狀殘餘物落在象牙海岸，實在充滿懷疑。首先是那個管狀物不是只有一根，相互間還有利用法藍盤（flange）鎖螺絲加以連接，經過穿越大氣層磨擦燃燒高速墜落後，居然還能保持完整，那些製作導彈之軍備大企業會不趕快去搶奪，搞清楚其中所使用工藝與材質，您認為合理不合理？

其次是到目前為止，這個事情只有西方報導，中國大陸官方從未加以證實，假若真是大陸火箭砸下來，搞出新聞事件，會有可能完全不鳥不聞不問嗎？而且從報導之後，隨後就沒有下文，這是標準西方媒體抹黑手法，初次報導是疑似，隨後轉述時就變成真有其事，您難道不覺得應該有所懷疑嗎？

6. 西方媒體放話打擊中國大陸航天事業，其實不是新鮮事，多年來造謠不斷，但中國大陸還是在國際衛星商業發射市場站穩腳步，對於大陸衛星發射作業相關保險費率也不比他方高，其實就證明一切，也證明大陸航天科技在商業市場之競爭力，不是幾則西方報導，或是湊熱鬧跟進隨之起舞附和就能打垮。

最後還是要說，怪事年年有，去年此時西方媒體也在對大陸航天活動大放謠言，當時我還分析過。

不要杞人憂天，寧可去買獎券，中獎機率比被被長征五B發射火箭砸中還高很多。

作者為英國博士、中華戰略學會研究員

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(中時新聞網)