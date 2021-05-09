國民黨台北市議員羅智強。（資料照片）

國民黨台北市議員羅智強於今（9）日母親節向天上的岳母也說聲母親節快樂，尤其在羅智強人生最落魄的一年，高雄市議員選舉失利，沒有工作、沉迷網咖、前途茫茫，他的岳母黃彭惠敏女士，仍然對他充滿信心。

羅智強在臉書表示，岳母曾經對女兒說，「羅智強雖然是個窮小子，但將來一定很有前途，妳嫁給他絕對沒錯，媽媽絕對不會看走眼的」。羅智強也很好奇，岳母到底為什麼對於當時正值人生低潮的他，有這麼大的信心？因為連他對自己都已經失去了信心。

羅智強回憶，結婚後，他的人生也在各種起伏跌宕中度過，走得滿是荊棘，但不論是順境還是逆境，每次見到岳母，她都是滿臉笑容地說：「羅智強最棒了。」岳母對他那份莫名的信心，卻始終如一，從來沒有改變。他岳母總是覺得，不管再大的困難，這個女婿都一定可以克服。

羅智強還說，岳母走前的幾個月，精神狀態已經很不好，常常忘東忘西，但她卻常常逢人就說：「羅智強是我的女婿，他帶我去參加了兩次國宴。」然後就會亮出她在國宴和周美青的合照。

羅智強也對一路支持、看好的岳母，說聲謝謝，謝謝岳母這麼相挺，也謝謝岳母生了這麼棒的女兒，扶持我起伏不定的人生。羅智強最後說「天上的媽咪，母親節快樂！」

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(中時新聞網)