（PLG金控大戰吸引廣大球迷到場支持。圖／業者提供）

P.LEAGUE+職業籃球聯盟冠軍賽9日進入第二場，由台新銀行冠名贊助的「福爾摩沙台新夢想家」籃球隊再逢台北富邦勇士隊，在首戰挑戰拔得頭籌的台新夢想家，面對具主場優勢的台北富邦勇士隊，仍奮戰不懈，台新銀行總經理暨福爾摩沙台新夢想家榮譽領隊尚瑞強表示，賽事最終雖然無法順利攻克，但在系列賽前二場戰局中已超越外界期待，取得平手局面。後續賽事將在本周四(13日)回到夢想家彰化的主場，PLG職籃聯盟的金控大戰將持續上演。

台新夢想家在賽季期間，曾多次對上強敵台北富邦勇士隊皆陷入膠著，但在球團不斷調整戰略和球員們不服輸的奮戰下，不但躍身進入冠軍賽，更在首二戰內就先拿下關鍵首勝，尚瑞強表示，已替所有台新夢想家的球迷們灌注重要的定心丸，更期待回師彰化主場後，能維持絕佳氣勢，實踐「Dreamers Attack夢想進擊」的精神。

台新夢想家自台新冠名贊助以來，尚瑞強一直是台新夢想家最忠實的球迷，只要時間允許，幾乎都會親臨球賽現場，給球員最熱情的相挺。他說，台新夢想家與富邦勇士的金控大戰，原本就是球迷所關注與熱愛的對戰組合，今天台新夢想家的球員們也展現認真無畏的精神、全力以赴，身為忠實球迷的我為此興奮不巳，相信所有支持台新夢想家的球迷們一定都與我有想同的感受。

尚瑞強也直言，台新夢想家球員為了不讓球迷失望，一直都很積極投入訓練，維持高度的自律，認真的態度更是在金控大戰中能取勝關鍵因素。

下一場精采金控大戰賽事將在5月13日於台新夢想家的彰化主場開打，尚瑞強說，為了回饋台新顧客的支持，Richart Life更首次推出限量台新Point點數兌換冠軍賽門票活動，憑台新Point 100點即可兌換一張門票等台新夢想家系列活動。

(工商 )