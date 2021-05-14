富采投控(3714)交出首張成績單，第一季營收68.78億元，毛利率轉正，回升至13.65%，淨損2.59億元，比去年同期大幅縮減82.58%，每股淨損0.38元。預期第二季mini LED出貨量增加，可望助益營運。

由晶電與隆達換股共同成立的富采投控，第一季營運比去年同期明顯改善。富采投控今年第一季合併營收68.78億元。晶電去年同期營收為33.87億元，隆達去年第一季營收為16.78億元，合計約為50.66億元。富采投控相比去年第一季的晶電與隆達合併營收，年增率約35.7%。

晶電去年第一季每股淨損1.38元，隆達去年第一季每股淨損0.34元。富采投控第一季每股淨損降至0.38元；隨著mini LED出貨，第二季營收可望持續成長。

富采投控公布，第一季營收68.78億元，毛利率轉正，回升至13.65%；營業淨損3.29億元，比去年同期縮減74.45%；淨損2.59億元，比去年同期大幅縮減82.58%，每股淨損0.38元，相比去年同期的每股淨損2.77元，虧損明顯下降。

富采mini LED已自3月開始出貨，且因應原物料價格的調漲，晶電、隆達已經分別通知客戶進行必要調價，以反映成本上漲壓力。

隨著mini LED出貨，富采4月營收攀升至今年以來新高，達29.12億元，月增率約13.7%；富采今年前4月營收97.91億元，與去年同期69.33億元相較（晶電加隆達前四月營收總合），年增約41.2%。

富采第一季毛利率已經回升至2位數，3月的出貨量中，mini LED已有一部分比率，隨著出貨量拉升，富采認為毛利率將可持續改善。

富采預期第二季mini LED出貨量有機會逐月往上，mini LED月產能約當4吋每月100萬片，今年將不會再擴產。蘋果則已在今年的春季新品發表會中，發表搭載mini LED背光的12.9吋iPad Pro。

由晶電與隆達換股共同成立的富采投控，於日前法說會表示，由於去年趕在換股上市前打消呆帳，富采去年虧逾1個股本，今年公司力拚營運損平。

晶電去年第四季趕在富采投控上市前打消呆帳，進行資產減損，影響去年每股純益約3.7元，去年富采採合併財報後，全年每股虧損12.74元。

(時報資訊)