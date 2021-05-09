台中頭汴坑溪9日發生2死溺斃意外，男童家屬控訴男童當時遭陳姓男子拉住腳、拖進水裡才雙雙身亡，將會提告；不過律師指出，該區域禁止戲水，男童家屬卻放任男童在附近戲水，恐已觸法，需負擔過失致死的刑民事責任；此外，陳姓男子已身亡，故不須負擔刑事責任，若陳男是因為溺水做出緊急避難行為，恐怕也無民事責任。

台中市太平區頭汴坑溪9日驚傳溺水2死意外，當時有2個家庭在溪邊烤肉，27歲陳姓男子先落水，一旁7歲李姓男童也跟著落水；事發後，李童父親曾表示，兒子是踩到青苔而落水，當他下水救兒子，時，落水男子卻疑抓住兒子的腳，2人才一同摔落水，不排除提告陳男；警方仍需細查事故原因。

李童父親曾表示，兒子是踩到青苔而落水，當他下水救兒子時，落水男子卻疑抓住兒子的腳，2人才一同摔落水，不排除提告陳男。（民眾提供，張妍溱／台中傳真）

據ETtoday報導，曾任檢察官的林俊儀律師表示，因為該區域屬禁止戲水區，但男童父母卻不顧及安全帶男童到該區玩水，恐怕已觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》第49條「迫使或誘使兒童及少年處於對其生命、身體易發生立即危險或傷害環境。」得負起過失致死的刑民事責任。

林俊儀指出，若男童父親的說法沒錯，陳男拉住男童的腳確實有過失，但陳男已身亡，就不會受到刑事處罰；民事部分，陳男的繼承人若繼承其財產，就必須負擔民事賠償責任，若是拋棄繼承或限定繼承，就不需負賠償責任。此外，若陳男是因為溺水才抓住男童，有可能被認定是緊急避難的必要行為，如此就不須負民事責任。

(中時新聞網)