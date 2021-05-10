農藥購買實名制在7月1日正式實施，農委會主委陳吉仲10日強調，推動「農藥購買實名制」及「植物醫師制度」兩政策，定能提升農藥使用安全，減少農產品農藥殘留問題，讓消費者、農民、業者及環境，共創全贏局面。

農委會在雲林縣莿桐鄉農會召開「植物保護量能暨農藥管理再提升」記者會，宣導農委會「農藥購買實名制」及「植物醫師制度」兩項重要政策。

陳吉仲指出，近年來消費者對於農產品安全及農業環境永續經營日益重視，為輔導農業經營者正確使用農藥，參考肥料購買實名制成功經驗，推動農藥購買實名制政策。

農委會指出，依照目前規定，販售農藥需登記購買人姓名等資料，農委會將修正新增登記農藥購買人身分證字號，並加強推廣農藥販賣業者採用農藥銷售管理POS系統陳報，提升農藥產銷資料陳報即時性及正確性，並將自2021年7月1日實施，輔導期至12月31日止。

農委會說明，為推動農藥購買實名制，已規劃多項配套措施，包含農產品優先拍賣，也可以讓政府將補助資源更有效的投入在實際耕作的農民上。農藥購買實名制在7月1日正式實施前，將由農會協助優先推動。

農委會表示，為配合總統食安五環改革政見及化學農藥10年減半政策，積極推動「植物醫師制度」，期望透過訂定植物醫師專法，未來由專業的植物醫師提供全方位植物健康診療服務，進而保障植物健康與農產品安全。

農委會指出，2021年為強化專業人才培訓，特別擴大辦理招募儲備植物醫師，目前已於30處基層農會、5處鄉鎮公所，以及11處農委會試驗改良場所進駐46位儲備植物醫師提供服務，並輔導推廣農民進行有害生物綜合管理。

(工商 )