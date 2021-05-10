疫情期間防疫物資大賣，但有消費者對於市售酒精濕巾的酒精濃度標示及是否達殺菌標準存疑，因此消基會去年在各通路隨機購入17項含酒精濕巾，檢測後發現僅5件乙醇達70％，2件檢出抗菌劑；但由於國內沒有針對這些產品的酒精含量做相關規定，消基會建議可參考新加坡法規訂定相關標準。

消基會今(10)日召開「市售酒精濕巾抽檢，僅5件酒精濃度達70％，2件檢出抗菌劑，呼籲主管機關應儘速擬定管理辦法」記者會。

消基會秘書長徐則鈺表示，新冠疫情讓民眾十分憂心，市售各種酒精類商品也因此十分熱銷，許多消費者也購買濕巾等含酒精成份產品，尤其民眾外出並非每個場所都能洗手或有酒精消毒手部，消費者就可能使用濕巾。

本次檢測結果發現，17件樣品乙醇含量僅5件含量有達到70％，為編號1號的「立得清酒精擦濕巾10片＊3組」、2號「優生酒精濕巾」、3號「W博拭酒精濕紙巾」、4號「奈森克林75％酒精濕巾單片包-60片」及14號「奈森克林水滴將酒精擦抗菌濕巾」；有3件介於60到69％，為編號5號「最划算酒精濕巾」、6號「PLΛS酒精擦拭巾」及7號「韓國PUREDRM 62％酒精清潔濕紙巾-20抽」，其餘9件為50％以下。

徐則鈺指出，目前國內並沒有針對這些產品的酒精含量做相關規定，建議政府參考新加坡去年2月4日公布的「用於COVID-19病毒表面消毒的家用產品和活性成分的臨時清單」，其中規範乙醇有效含量為70％。

他說，除了抗菌相關產品的規範應儘速制定管理辦法外，添加抗菌劑、抑菌劑等抗菌濕巾產品是否應列入醫療用或化粧品管理，主管機關應界定；另外也需全面清查市面相關產品成分的安全性，並列入管理，研議制定相關產品的有效成分。

本次調查17件含酒精濕巾產品，均無衛福部任何登錄紀錄，不屬於藥用，亦不屬於化粧品，標示調查為依據《商品標示法》進行，樣品中16件是完全符合規定，1件則未標示注意事項。

(中時 )