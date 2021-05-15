指揮中心提升雙北地區疫情警戒至第三級，民眾瘋搶民生物資。經濟部立刻盤點基本物資原物料，今指出國內衛生紙原物料尚有1到2月庫存，防疫酒精仍有45萬瓶、泡麵日產能高達11萬箱，相關民生物資供應穩定無虞，廠商目前均已緊急加班生產以擴大供應，請民眾安心。

經濟部工業局啟動製造商訪查，國內衛生紙年產能約20萬噸，平均日產量約8萬箱，目前紙廠皆備有庫存，原料存量約1到2個月。防疫酒精庫存仍有45萬瓶，酒精原料庫存達220萬公升，每日產能為15萬瓶，預估14天內日產能可達20萬瓶，產品價格不變。

而泡麵國內平均日產能11萬箱，罐頭食品廠商庫存量，都足以應付短期消費者需求。

經濟部表示，民生物資與防疫物資都能穩定供應，對於特定物資發生短缺時，將會即時協調及調度國內製造廠商全力生產，請民眾安心無須囤積物資。

此外，經濟部已於本(5)月13日透過公協會持續宣導「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情持續營運指引」以降低疫情對企業營運的衝擊，建議企業依疫情情境、風險評估、因應對策、應變組織和緊急聯絡網、持續營運計畫演練可行性五大架構，進行企業內部的持續營運計畫，讓企業參考後制定公司內部持續營運計畫，使企業受疫情影響的衝擊降至最低，待疫情結束後也能儘速恢復核心或優先項目的營運能力。

(中時 )