明新科大運動管理系21日將舉行成果表演會，競技啦啦隊將完整演出高難度動作，節目精彩可期。（羅浚濱攝）

明新科技大學運動管理系將21日晚將舉行成果表演會，靜態成果展10日率先開展，安排疊杯、健美及競技啦啦隊等表演，預告表演會的內容相當精彩可期，並且是免費入場，還有廠商贊助抽獎活動，歡迎對運動表演有興趣的民眾前來觀賞。

明新科大副校長彭政雄在開幕式致詞時表示，學校重視學生的體育、休閒與體能活動，像每年舉辦全校運動會、路跑活動等，也爭取2026全國大專運動會在明新科大舉辦，讓全國大學生來新竹比賽，也藉機展現新竹在地之美。

明新科大運管系系主任高小芳指出，運管系大四生都要自行策劃大型現場表演會做為畢業成果展，展現學生實務學習能力，從籌備規畫、節目安排、道具服裝、動作排練到洽詢廠商贊助，全部由學生自行執行。

擔任成果展執行長的黃思萍說，靜態的成果展及動態表演會，都是學生親自企畫執行，藉舉辦大型現場表演會及相關事務的執行，實踐運動表演、運動行銷等所學的知識，也能讓欣賞演出的觀眾點燃喜愛運動的心。

在明新科大圖書館1樓舉辦的靜態成果展，陳列學生運動與特殊專長、實習課程記綠及研究專題，還有前往社區進行的體適能檢測、運動班等靜態照片與海報，分享運動產業專業知識。

黃思萍說，表演會將21日晚上6點在校內中正堂登場，表演節目皆是由系上教學、比賽及舞台經驗豐富的學生擔任組長，與組員籌畫節目內容，讓整體表演具專業與娛樂。

像安排新興疊杯與傳統太鼓結合，由疊杯國家代表隊選手吳宜隆帶領疊杯組，將結合太鼓一同表演，展現速度感及震撼力。健美組由征戰健美各大賽事的常勝軍許吉明帶領，用力與美詮釋健身苦練的完美體態。

競技啦啦隊則以青春洋溢、熱力四射的演出，展現各項高難度動作，舞蹈組則由教學經驗豐富的陳芯瑀，將韓流舞蹈與她擅長的有氧結合，展現運動熱力的舞蹈風格。

(中時 )