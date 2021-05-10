台東馬偕醫院牧師潘稀祺，在屆齡退休前出版「李庥傳」。（馬偕提供）

台東馬偕醫院牧師潘稀祺，在屆齡退休前出版「李庥傳」。（馬偕提供）

台東馬偕醫院牧師潘稀祺，今年屆齡退休，在醫院15年間，對於東部的宣教歷史，很用心地深入去探查研究，有鑑於李庥牧師的付出，在退休前更將研究成果，修訂成書出版全球第一本中文版「李庥傳」新書及微電影，以記錄並追隨李庥在東海岸的宣教腳蹤。

潘稀祺表示，李庥開創了很多的第一，是第一位長老教會差派來台的牧師，也是來台東的第一位牧師、催生台灣南部第一間女子學校、第一位會說客語的宣教師等。

在「李庥傳」出版同時，潘稀祺精選了他畫了50年的梅花作品60幅在大廳展出，潘牧師希望將書及梅花作品進行義賣，充作癌症大樓籌建基金。

潘稀祺一向給人活力十足、多才多藝印象，在台東馬偕15年間，為了醫院事工，畫圖、照相、寫歌、出書樣樣來。曾為了醫院蓋大樓義賣自己的水彩畫及名信片，也曾手繪86間東海岸教堂義賣贊助聖十架療養院的修女。

為了重現李庥牧師來台搭船的艱辛，潘稀祺請工匠仿古製作了戎克船，並在9樓以手繪宣教士圖像及舊照片輸出成宣教牆展出，如今在退休前夕，出版了全球第一本中文版「李庥傳」及微電影。「潘稀祺梅花水墨展」在台東馬偕醫院恩典廣場展出，展覽期間為5月3日至14日。

(中時 )