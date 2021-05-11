一名20歲陳姓男子，去年10月8日上午搭乘台鐵自強號列車，見坐在左方女子頗有姿色，而且一路都在低頭滑手機，偷偷將手伸到她的座椅後方，一路撫摸隔鄰女客的臀部，女方在驚嚇之餘不動聲色，偷偷向列車長通報，並向警方報案，陳男遭到鐵警傳喚到案，台南地院依違反性騷擾防治法，判處陳男拘役40天，得易科罰金，仍可上訴。

根據判決書記載，陳姓男子於民國109年10月8日上午10時30分許，搭乘臺灣鐵路第103次自強號列車第1車32號座位上，當列車行經臺南市東區路段時，竟看到隔鄰的女子，上車後就專心低頭滑手機，陳男突心生歹念，趁女方正使用手機未注意不及抗拒之際，將左手伸至女子座位後方，不斷的揉捏撫摸女方之臀部，以此方式對女子為性騷擾。

女方當下感到驚嚇，但又不敢大聲喝止，於是想盡辦法閃躲，並趁著隙向列車長通報，同時也向臺鐵申訴處理，警方獲報後將陳男傳喚到案。

法官審理後認為，陳男所為犯性騷擾防治法第25條第1 項之性騷擾罪。審酌陳男犯罪之動機、目的、手段，不思尊重他人身體自主權利，竟趁與告訴人同搭火車之機會，而對之為性騷擾行為，任意侵犯告訴人身體自主權，造成告訴人心理之不安全感，但考量陳男犯後始終坦承犯行之態度，並斟酌陳男並未有前科紀錄，因此判處拘役40天，得易科罰金，仍可上訴。

(中時新聞網)