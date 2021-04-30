臺中市清水區嘉陽高中張姓女學生30日穿越馬路要進校門時，不慎遭一輛疑煞車失靈的公車撞倒輾過，當場無生命徵象送醫仍不治。警方調查指出，10餘名男女學生綠燈時走行人穿越線，公車突然衝過來，學生見苗頭不對紛紛前後竄逃躲過死劫，張女來不及而命喪輪下，林姓司機無酒精反應，肇事原因待進一步釐清。
調查指出，10餘名男女學生搭前一班9號公車在嘉陽高中站下車，等到綠燈後，一行人走行人穿越道過馬路要到學校，165號公車剛好駛來，學生心想公車紅燈應會停下，不料，公車竟迎側面衝來，大家驚聲尖叫竄逃，有人往校門口跑，有人往回跳開，但中間的張姓女學生卻來不及逃命。
清水警分局交通組長蕭啟宏指出，行人也要有防禦觀念，在交通號誌為綠燈下，行人過馬路時建議要隨時注意來車，切勿低頭滑手機，才能掌握突發狀況，及時逃命。駕駛人若遇到煞車失靈情形，可長按喇叭示警，提醒民眾趕快逃生。
(中時 )
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