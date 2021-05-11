電動車產業百家爭鳴，特斯拉雖取得領先位置，但後方追兵來勢洶洶，摩根大通認為，陸廠小鵬、蔚來是與特斯拉競爭全球市占的重要對手，兩大陸廠憑著技術優勢與股東支持，在電動車發展上取得良好進攻位置。

據南華早報報導，摩根大通資金經理Oliver Cox認為，儘管小鵬、蔚來還需要數年時間才能獲利，但他們擁有三項競爭優勢，分別是大量的生產知識、優異的軟體整合能力與背後堅實的資金支持，如騰訊持有蔚來普通股股票。

報導指出，小鵬與蔚來加大擴展腳步，且大陸政府將電動車產業視為發展核心項目，因此未來幾年大陸將成為電動車產業競爭的主要舞台，前景相當亮眼。

數據顯示，去年大陸電動車銷量成長12％達到達到117萬輛，瑞銀集團預測電動車銷量將在2025年達到660萬輛，2030年將成長至1800萬輛，電動車將成為未來主流，從去年以來，蔚來股價上漲116.8％，小鵬也出現高達122％的漲幅。

對此，Oliver Cox表示，「我們透過一系列的預估值來衡量企業發展狀況，特別是針對虧損但具有未來性的公司，評估其管理能力、產品水準與市場未來趨勢等，從這些指標得出，小鵬與蔚來的表現相當出色。」

(中時新聞網)