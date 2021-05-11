臺企銀(2834)董事會通過2021年首季合併財報，自結淨收益55.63億元，季增0.88％、年增1.08％，但稅前淨利12.98億元，季減16.56％、年減15.8％，稅後淨利11.01億元，季減11.07％、年減13.28％，每股盈餘（EPS）0.15元。

臺企銀亦公布4月自結合併淨收益18.64億元，月減5.31％、年增7.51％。提存前稅前淨利8.2億元，月減2.82％、年增達15.52％。稅前淨利4.65億元，月減0.9％、但年增達51.39％，稅後淨利4.1億元，月增2.45％、年增達36.09％。

累計臺企銀前4月自結合併淨收益75.02億元、年增3.73％，提存前稅前淨利32.93億元、年增5.64％。不過，稅前淨利18.3億元、年減0.67％，稅後淨利15.64億元、年減0.09％，每股盈餘0.21元，略低於去年同期0.22元。

為提供客戶更便利、舒適的金融服務環境，臺企銀錦和分行10日遷移至新北市中和區橋和路11號繼續營業，並舉行喬遷開幕典禮。新任董事長林謙浩致詞時期許，營業邁入22年的錦和分行能持續深耕既有客戶、同時拓展多元客群，協助在地產業發展。

臺企銀錦和分行新址位於環狀線捷運橋和站附近，鄰近中和區主要聯外道路。為提升區域形象，打破外界對老行庫營業處所老舊的刻板印象，新址座落廠辦旗艦大樓外觀氣派大方，營業廳設置數位互動平台，讓客戶了解金融業務，且透過手機可獲得鄰近商家優惠券。

臺企銀希望營造在地數位生活圈，提升分行與客戶的關係連結，並以新風貌及更舒適環境服務周邊區域民眾及企業。林謙浩致詞時期許，甫邁入營業22年的錦和分行，能秉持臺企銀多年扶持中小企業的服務精神，持續深耕既有客戶、拓展多元客群，協助在地產業發展。

(時報資訊)