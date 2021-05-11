穿越時光跟著吳濁流步伐，來場文學小旅行！財團法人新竹縣文化基金會和新竹縣文化局為讓更多人認識文學家吳濁流，將在7月25日舉辦「吳濁流文學小旅行」，將帶領學童們走訪吳濁流昔日生活場所，輕鬆學習文學、歷史與漢詩寫作，用有趣教學方式搭配闖關活動，走讀在地歷史。

縣長楊文科表示，這次「吳濁流文學小旅行」將提供部分名額給新竹家扶中心、弱勢家庭和低收入戶的學童免費參加，希望旅行過程中訓練孩子的想像力、觀察力和寫作力，讓文學饗宴普及社會角落，共享文學之愛。

吳濁流是新埔鎮大茅埔，一生主要有兩大部分，一是關心台灣的命運，他不擅長描寫男女情愛，卻全心投注在對台灣的大愛，另一則是文學，有「鐵血詩人」的稱號。

吳濁流創作的「亞細亞的孤兒」等作品，道盡日據時代下台灣人的悲歡離合，也開創台灣文學另一扇門，在台灣文壇的學術地位始終屹立不搖。

文化局長李安妤表示，小旅行路線預計走訪新埔鎮大茅埔的吳濁流故居「至德堂」，現場導覽解說並有闖關活動，之後再到吳濁流曾經任教的關西國小，以關西美景為創作題材，邀請參加者創作優美漢詩，最後再到錦山國小欣賞吳濁流曾經種植的槭樹，與山間美景。

吳濁流文學小旅行活動跳脫一般靜態文學課程模式，透過實際走讀，帶學童們認識文學很適合6到12歲學童參加，預計招收70人，即日起開始報名至7月9日，額滿為止，報名費每人300元。報名網址：https：／／bit.ly／2QvOz7b，洽詢專線：03-5873155

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