為讓弱勢家庭獲得更多照顧，新竹市議員李妍慧特別與秋盟健康便當發起長照再升級行動，免費提供愛心送餐服務，首波將捐贈1600個愛心健康餐盒，讓弱勢家庭得以獲得關懷，更希望拋磚引玉，讓更多愛心企業響應。

李妍慧表示，內政部日前公布2020年台灣人口統計，1至12月出生人數為16萬5249人，創歷年新低；死亡人數17萬3156人，超過出生人數，造成台灣人口首度負成長，雙薪家庭已是常態，家中留下長輩獨自在家中更是衍生許多照護問題。

為此，這次特別發起弱勢供餐行動，供應1600份便當，並從竹市北區的文雅里做起，讓該里弱勢家庭得以獲得關懷，同時也廣邀企業及在地店家一起響應。

李妍慧說，這次的愛心便當可以視為「長照再升級」服務，之前社區共餐多由市府或各里及社區發起，這次文雅里的送餐不同於政府福利照顧，希望帶動民間力量進入社區。

他表示，台灣面對超高齡化的人口壓力，需要各善心人士、企業單位共同協力，響應活動，協助政府，提供長者長照相關服務，謝謝文雅里妙三堂以及秋盟健康便當等團體、廠商的愛心，讓這社會充滿關懷。

秋盟健康便當店執行長、新竹富而有獅子會會長林照東指出，秋盟便當成立之初就秉持了社會企業的理念提撥盈餘回饋社會，本著人飢己飢、人溺己溺的獅子精神服務社會，此次捐贈便當扎扎實實，主菜、副菜豐富，料理堅持不用味素、不用冷凍食品、不用加工食品，使用當日新鮮食材，讓弱勢朋友吃飽也要吃出健康。

文雅里長朱毅表示，目前里內沒有活動中心也無供餐服務，感謝此次的贊助愛心便當行動，里內也號召送餐志工，未來規畫每天將熱騰騰的愛心便當送到關懷戶的手中，希望捐贈可以達到拋磚引玉的功效，呼籲更多有愛心的企業店家加入捐贈的行列，讓更多需要幫助的民眾獲得照顧。

(中時 )