技嘉科技日前在其官方網站發表嘲諷「中國製造」的言論，今日遭到共青團中央官方微博點名批評，「技嘉，誰給你這麼大勇氣？」，技嘉今日中午也透過，旗下微博@AORUS技嘉電競 發佈致歉聲明，稱有關不當內容與事實嚴重不符，系該公司內部管理不善所致。

技嘉科技日前在官網刊出，選擇低成本、降低品質的方式請中國代工製造，技嘉堅持90％的筆記型電腦由台灣當地製造等文字後，立刻引發大陸輿論關注。

為了滅火，技嘉科技通過其旗下微博@AORUS技嘉電競發佈致歉聲明。技嘉稱，日前我司官網發佈的部分文字內容與事實嚴重不符，系公司內部管理不善所致，對此給大家帶來的不適我司致以誠摯的歉意，同時也感謝廣大玩家用戶對我司的關注。

聲明稱，技嘉產品業務包括主機板、筆記型電腦、電腦周邊配件等，生產線遍佈中國大陸，產能占比高於90％。技嘉深以中國生產的品質為榮， 中國生產協助技嘉為全球消費者打造優秀產品和優質體驗，產品品質多年來禁受住了市場和消費者的檢驗。

聲明說，技嘉在中大陸開展業務已有20多年，對於此次的不當言論會深刻檢討並進行整改動作。技嘉將加強內部管理和培訓，確保所有員工都意識到問題並給予重視。

(中時 )