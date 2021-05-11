國內疫情升溫，疫苗接種人數也持續攀高，中央流行疫情指揮中心今天表示，昨天單日共有9043人接種疫苗，其中公費疫苗多達7245人，自費1798人，累積接種人數首度突破十萬大關。

至於先前的諾富特飯店男主管案1120重症，指揮中心表示，目前國內三名重症兩人復原很好，插管者上周五(7日)也已經順利移除呼吸器，準備離開加護病房，但增加兩名重症，有一個是進入加護病房插管，但也是在改善當中。

(中時 )