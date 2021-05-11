疫情爆炸 昨9千人打疫苗 累積接種破十萬人 16:042021/05/11 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內今天一口氣新增7本土確診，疫情爆炸，連帶疫苗打氣也升溫，昨單日新增9043人接種疫苗，累計接種人數突破十萬大關。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情升溫，疫苗接種人數也持續攀高，中央流行疫情指揮中心今天表示，昨天單日共有9043人接種疫苗，其中公費疫苗多達7245人，自費1798人，累積接種人數首度突破十萬大關。 至於先前的諾富特飯店男主管案1120重症，指揮中心表示，目前國內三名重症兩人復原很好，插管者上周五(7日)也已經順利移除呼吸器，準備離開加護病房，但增加兩名重症，有一個是進入加護病房插管，但也是在改善當中。 亞股一片綠油油 日股重挫909點 台股受疫情拖累跌幅最重 《盤後解析》疫情拉緊報 台股大逃殺爆出7100億天量 (中時 ) #重症 #疫苗 #接種 #破十萬 #疫情升溫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不斷更新》疫情升溫 台股大跌652點守季線 創7148億天量 09:102021/05/11 財經 疫情升溫 基隆開齋節宣布取消 15:142021/05/11 生活 印度疫情狂燒 股市相對抗跌 04:102021/05/11 全球財經 疫情引爆台股恐慌性殺盤 網驚：想起去年3月的慘況 15:282021/05/11 財經 疫情拉警報！《全明星》高雄巨蛋演唱會確定延期 16:152021/05/11 娛樂 疫情升溫！丁巧唯與導演老公宣布周五婚禮喊卡 15:442021/05/11 娛樂 爆發本土疫情 WSBL宣布本周台北賽場閉門打 15:242021/05/11 體育 基隆不到2千人打疫苗 民代籲多宣傳 04:102021/05/11 地方新聞 印度疫情險 世界開放恐變局域性 04:102021/05/11 產業財經 疫情失控 困印度台人吐心聲 彭文正：到底納稅給政府幹嘛 10:252021/05/11 政治 PLG》疫情警戒 總冠軍系列賽全部閉門打 不開放觀眾進場 16:122021/05/11 體育 生活熱門新聞 確診獅子會前會長「到處聚餐」 接觸逾百人！新莊、蘆洲足跡曝光 - 生活 颱風恐生成 影響台灣機率曝 彭啟明揭最新梅雨發展 - 生活 她揪出宜蘭5例群聚 機警急診醫郭恩悅：母親節2病人不尋常 - 生活 羅東爆5本土病例 宜蘭人揭背後真相：不用太驚訝 - 生活 病毒害迫降！為什麼都是華航機師 長榮卻沒事 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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