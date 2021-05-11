苗栗警分局逮獲吳姓竊嫌涉嫌剪斷竊走偏僻道路路燈電纜。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗警分局逮獲吳姓竊嫌涉嫌剪斷竊走偏僻道路路燈電纜。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市郊南勢里一帶，近日發現偏郊道路的路燈突然都不亮了，居民赫然發現供應電源的電纜竟都慘遭剪斷竊走，轄區苗栗警分局獲報組成專案追查，逮獲本地吳姓嫌犯，他坦承另在公館鄉、銅鑼鄉等地偏僻產業道路行竊電纜，所得電纜都賣給回收業者變現花用光了。

日前，苗栗市郊南勢里附近道路路燈，突然在一夕間都集體罷工不亮了，影響附近居民行車及來往安全，轄區苗栗警分局獲報後派員趕往察看，發現路燈供電電纜都不翼而飛，立即組成專案過濾周邊路口監視器，並密集查訪轄內可能銷贓管道後，鎖定49歲的吳姓男子涉有重嫌，前往吳嫌住處予以逮捕，並起出作案工具老虎鉗等。

吳嫌到案後坦承，他另外涉嫌竊取苗栗市電台道、銅鑼鄉及公館鄉較偏僻的產業道路路燈電線，得手電纜線都載至鄰近的資源回收場變賣，所得都用於生活花費，已全數花用殆盡。

警方調查，吳嫌平日無業，因一時缺錢，就選上平日少有人員出入的地區道路下手，他原以為神不知鬼不覺，仍不敵警方細心追查，警方詢後將吳嫌依法送辦，至於被竊電纜停擺的道路路燈，正由相關單位修護中，讓居民有條安全通行的道路。

(中時 )