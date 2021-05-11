WHA世衛大會報名昨天截止，台灣沒有獲得邀請。台灣方面稱是大陸打壓造成。我外交部指責，大陸方面表示「妥善安排台灣參與世衛」的立場是謊言，並指大陸方面錯誤引用聯合國大會2758號決議和世衛組織規定。大陸外交部發言人華春瑩今天11日在例行記者會中回應，台灣未獲邀請參加今年WHA大會，是民進黨當局造成的。

華春瑩表示，世界上只有一個中國。台灣地區參與國際組織，包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會有關決議確認的根本原則。

華春瑩強調，2016年民進黨上台以來，頑固堅持「台獨」立場，拒不承認兩岸同屬一個中國，導致中國台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。台灣地區無法參加世衛大會的局面是民進黨當局造成的，民進黨當局對此心知肚明。

華春瑩表示，「台灣同胞是我們的骨肉同胞，中國中央政府採取一切必要措施，確保台灣同胞的健康福祉。」

她舉例，疫情發生以來，中國中央政府在大陸之外最先邀請台灣地區衛生專家赴湖北武漢考察，分享了13次共計52份防疫資料，多次向台灣地區通報疫情防控最新消息，包括在大陸確診的台灣居民信息，並專程通報大陸與世衛組織分享病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息。

華春瑩表示，「截至5月10日，中國中央政府向台灣地區通報新冠肺炎疫情259次。今年3月，兩岸還通過視頻連線方式，舉辦了兩岸防疫政策與經驗交流座談會，分享技術經驗。」

華春瑩表示，「在符合一個中國原則的前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務也作出了妥善安排。據不完全統計，2020年以來，中國台灣醫療技術專家共參加16次世衛組織技術活動。」

華春瑩表示，「台灣地區還設有《國際衛生條例》聯絡點，擁有登錄世衛組織事件信息網站的帳號，能夠通過信息網站、每日疫情報告等管道及時獲取世衛組織發佈的突發公共衛生事件信息，也能夠及時向世衛組織通報。」

華春瑩表示，經過中央政府同意，世衛組織秘書處還三次專門向台灣地區衛生專家通報疫情。台灣地區也加入了「新冠肺炎疫苗實施計畫」。台灣地區專家多次參與世衛組織免疫戰略諮詢專家組會議，及時充分地獲取新冠疫苗有關信息。

華春瑩表示，民進黨當局炒作所謂參加世衛大會問題，真實的目的是「以疫謀獨」，陸方對此堅決反對。事實已經反覆證明，一個中國原則是國際社會大勢所趨，民心所向。民進黨當局的圖謀絕不會得逞。大陸奉勸民進黨當局停止借疫情搞政治操弄，不要再自取其辱。

「至於說到第2758號決議被錯誤引用的問題，怎麼會錯呢？」華春瑩表示，「聯大第2758號決議明確承認，中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中國在聯合國的代表權，當然包括了台灣。」

(中時 )