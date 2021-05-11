台南市東山區吉貝耍部落爭納入西拉雅國家風景區，西拉雅國家風景區管理處11日舉辦計畫說明會。（張毓翎攝）

計畫說明會由西拉雅國家風景區管理處處長許主龍（右六）主持。（張毓翎攝）

西拉雅國家風景區管理處初步評估，將東河里及部分科里里，面積約155公頃納入風景區範疇。（西拉雅國家風景區管理處提供／張毓翎台南傳真）

台南市東山區的西拉雅族吉貝耍部落，因未納入西拉雅國家風景區，觀光建設缺乏經費支持，地方可望納入風景區多年，所幸近日終於有眉目了，西拉雅國家風景區管理處初步評估，將東河里及部分科里里，面積約155公頃納入風景區範疇，11日舉辦說明會時，鄉親們都拍手叫好。另會中，科里里長王正元認為，里內未納入風景區的區塊，擁有9處極佳的涵洞及舊鐵路地景，期盼也能涵蓋其中。

西拉雅風管處長許主龍表示，去年11月立法院內政委員會赴台南考察，請觀光局審酌聚落從事文化振興需求，思考將吉貝耍部落納入西拉雅國家風景區範圍，台南市政府今年3月綜合地方意見，建議北以吉貝耍大排、西南邊以龜重溪、東以嘉南大圳為界的區域納入範圍。

不過，西拉雅風管處考量該區與台3線以東的現行風景區並非比鄰，中間還隔著科里里，因此擴大納入東河里、科里里部分區域。今日說明會上，東山區長呂煌男、市議員穎艾達利及當地里長均出席，西拉雅風管處聽取地方意見，將計畫調整再提交中央評鑑、審查。

科里里長王正元建議，因科里里有9處大小不一的涵洞，裡面冬暖夏涼，為不少居民的休憩場所，周圍更是風光明媚，目前已跟高公局規畫在此處建立一個涵洞園區，進行綠美化，並定期放映涵洞電影、舉辦涵洞音樂會、涵洞卡拉OK或涵洞市集等。

王正元說，這9處涵洞所在處，還鄰近全台占地最大的公路休息站「東山服務區」，但卻未納入評估範疇，實在可惜，並坦言雖這些區域與吉貝耍部落沒有直接連結，但他認為，里內未納入風景區的區塊，也極具有觀光潛力，盼有更多資源投入。

會後，西拉雅風管處指出，除了原規畫的155公頃，順應地方需求，還會將目前科里里未納入的區域納入，計畫修正完，預計今年9月送至中央審查，中間還需經過半年至一年，才會有結果。

(中時 )