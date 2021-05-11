大東夜市今天擺出看板呼籲民眾戴口罩配合防疫。(曹婷婷攝)

民眾進入夜市需先量體溫及噴酒精。(曹婷婷攝)

台南市長黃偉哲晚間視察大東夜市，對民眾宣導務必戴上口罩。(曹婷婷攝)

台灣今天出現7例新冠肺炎本土病例，6例不明感染源，台南市長黃偉哲晚間視察大東夜市，沿街宣導戴口罩，他說，目前已有社區感染擴大現象，鑑於去年夜市是防疫工作最難突破的區塊，目前疫情又比去年嚴峻，防疫千萬不能輸在最後一哩路，所以今天從夜市先開始勸導，若後續仍有不戴口罩就會開罰。

國內疫情升溫，各項縣市今天紛紛啟動防疫升級作為，台南市每周二有大東夜市設攤，今晚照樣湧入不少人潮吃晚餐、逛夜市。黃偉哲晚間7點半到大東夜市視察，當場看到有民眾未戴口罩，立刻勸導務必戴上口罩，他也宣導民眾不要邊逛夜市邊吃東西，絕對不要拿下口罩。

他說，雖然疫情發生在北部，但台灣是一日生活圈，且交通往來密集，必須要提高警覺，確保市民安全。黃偉哲說，去年防疫宣導中，夜市是很難突破區塊，基於大家防疫做久恐彈性疲乏，但防疫不能這樣，萬一疫情蔓延開，就不是我們能控制的了。

黃偉哲提到，先前疫情防疫工作做得蠻好的，千萬不能輸在最後一哩路跟下半場。防疫沒有別的有效工具，只能戴口罩跟洗手，今天看到還是有人邊走邊 吃及不戴口罩，目前第一階段先勸導，但可能明天或後天就會配合中央政策，該開罰就開罰，也請市民不要懷疑市府的決心。

他提到，目前口罩不匱乏，呼籲夜市在出入口分發口罩給消費者，嚴格要求民眾戴上，也不歡迎民眾吃東西，外帶取代內用。今天視察發現戴口罩、保持社交距離都仍待改善。

大東夜市每周一、二、五擺攤，洪姓管理員表示，今天疫情一升溫，馬上就配合防疫政策，在路口恢復量體溫、呼籲戴口罩，周五也會要求小吃攤業者設隔板，希望大家都能雙贏，不然萬一疫情擴大，夜市也沒人敢逛。

(中時 )