自2月10日至5月7日，A股上市的大陸家電巨頭美的集團股價累計暴跌29.9％，市值蒸發逾人民幣（下同）2,200億元。為挽救股價頹勢，美的集團繼2月啟動回購案後，於5月10日盤前再度宣布，擬斥資25億至50億元之間回購股份。

受此消息激勵，美的集團11日股價收漲0.44％至78.34元，總市值達到5,521.16億元。自10日宣布新一輪回購計畫以來，該公司股價累計上漲4.34％。

證券時報報導，美的集團2月24日啟動上限高達140億元的股票回購計畫，為A股史上最大回購案。該公司4月宣布，上述回購案實施完畢，累計回購股份數量為9,999.99萬股，占集團截至3月31日總股本的1.4％，支付總額為86.64億元（不含交易費用）。

美的集團5月10日公布2021年第二次股票回購計畫，與以往的回購計畫不同，此次回購的股份將註銷以減少該集團的註冊資本。而2月所回購的股份，美的集團主要用於實施股權激勵計畫，以及員工持股計畫。

另一方面，在美的集團回購股份的同時，該集團控股股東美的控股還計畫在未來12個月內，將斥資8億元增持美的集團股份。

(工商 )