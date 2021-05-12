短缺疑慮，周二歐美原油期貨續漲；據了解，美國大型成品油營運商(Colonial Pipeline)受駭客勒索軟體攻擊後，儘管致力於本周末前恢復大部分管道營運，但仍造成投資人對汽油供給可能短缺的疑慮；分析師指出，儘管短期風險被淡化，但考慮到襲擊的性質和設施的規模，市場擔心事件再次發生的可能性，以及未來襲擊的嚴重程度。

此外，石油輸出國組織(OPEC)對今年原油需求展望維持在595萬桶/日不變，並預期今年下半年需求動能有望持續改善，令終場油價得到上漲支撐。其中美國原油漲幅0.6%，倫敦原油漲幅0.3%。

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.36美元，報每桶65.28美元；6月熱燃油漲0.02美元，報每加侖2.04美元；6月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖2.14美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.23美元，報每桶68.55美元。(商品行情網)

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