台南市新營、柳營、鹽水、後壁4區公所共計17艘管筏、5艘膠筏，共59人受訓。（台南市政府消防局第一救災救護大隊提供／張毓翎台南傳真）

若能強化公所管筏膠筏作業能力，將有助於強化第一線防救災人員緊急應變處置能力。（台南市政府消防局第一救災救護大隊提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府消防局第一救災救護大隊昨日上午在新營區天鵝湖，辦理今年度管筏膠筏操作人員專業教育訓練，結合新營、柳營、鹽水、後壁4區公所共計17艘管筏、5艘膠筏，共59人受訓，將有助於強化第一線防救災人員緊急應變處置能力。

南市消防局第一救災救護大隊長石家源表示，因應防汛期將至，籲居民除做好防災措施外，居家應裝設住宅火災警報器能偵測煙、熱等火災因子，以維護自身生命財產之安全。

昨日上午8時到12時30分，南市消防局第一救災救護大隊舉辦管筏膠筏操作人員專業教育訓練，共計59人參與。

公所會在易淹水地區，設置管筏和膠筏，作為疏散或撤離民眾，以及災時民生物資運送事宜，若能強化公所管筏膠筏作業能力，將有助於強化第一線防救災人員緊急應變處置能力。

石家源說，此次教育訓練內容，主要講解管筏膠筏與船外機操作要領、救生裝備使用要點及安全注意事項，期許人員更加熟練保養維護要領並確保本身安全。

(中時 )