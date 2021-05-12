美國共和黨資深參議員Roger Wicker周二向東芝美國電子元件公司（Toshiba America Electronic Components）、希捷科技（Seagate Technology）和威騰電子（Western Digital Corp）等三家公司執行長詢問，他們的公司是否不當地向華為供應在國外生產的硬碟裝置。

美國參院商務委員會列席委員威克爾（Roger Wicker）表示，美國商務部一項2020年的法規，要求「收緊華為採購直接以美國特定技術或軟體製成之產品的能力，例如硬碟裝置」。他表示他已參與一項事實調查，是有關於全球領先的硬碟供應商是否遵守該法規。

威騰電子向路透社表示，為了遵守美國商務部發布的新規定，威騰已於2020年9月中旬停止向華為出貨，「我們在2020年9月申請向華為出貨的許可證，但目前仍待審批」。

其他公司和華為尚未回應媒體置評請求。

威克爾詢問這些公司，他們認為該法規在未經許可的情況下，能否禁止向華為或其附屬公司供應硬碟，以及向華為出貨之所有許可申請的現況。

威克爾並向美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）喊話，要求她對「任何被發現規避該規則的公司」採取行動，他並稱華為對美國國家安全構成「嚴重損害」。

美國商務部去年8月份採取的行動，也為了阻止華為取得晶片。去年8月，前任川普政府亦將華為在21個國家的38個附屬企業列入美國政府的經濟制裁黑名單，使華為自2019年5月首度列入美國實體清單以來，旗下被列入黑名單的關係企業總數達到152家。

另根據彭博報導，拜登政府已經延長川普政府在2019年發布的行政命令，禁止美國企業採用政府認定具國安風險之企業所生產的電信設備，如中國華為技術。

(時報資訊)