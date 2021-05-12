國內疫情全面警戒，嘉義市政府今宣布即日起家長與訪客不得進入校園，各學校、機關需嚴格落實量體溫等措施。（嘉義市政府提供∕呂妍庭攝)

國內疫情全面警戒，嘉義市政府今宣布即日起家長與訪客不得進入校園，校園場館和體育館室室內場館不外借，校外教學及畢業旅行則建議各校暫緩，如真要舉辦，需取得7成家長同意，另全市社區照顧關懷據點、花甲食堂務必加強防疫、清消作業，至6月底前改以餐盒或外帶供餐。

教育處長林立生說，因嚴峻疫情，各校需落實防疫3要1動口訣，並落實量測體溫、記錄，學生應自備口罩，入校時一律佩戴，原則上家長與訪客不得進入校園，如真有進校園的必要，需佩戴口罩及實聯制登記，各國中小及市立體育場的室內場館因應二級警戒，自即日起不開放外借。

補習班、社區大學及樂齡中心除加強防疫工作，需落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流總量管制等措施，學生藝文活動成果發表會縮小規模、不開放家長參加，至於校外教學及畢業旅行，建議各校暫緩辦理，林立生說，為避免群聚，非屬急迫且必要集會，建議各校暫緩辦理，如要辦理，像畢業旅行，需取得7成以上家長同意書，且要有護理人員協助及相關防疫措施配套。

如屆時真的停課但不會停學，林立生說，嘉市已設置「防疫在家數位學習資源」專區，盤點全市學生線上學習資源及載具提供借用，同時持續進行線上教學演練，讓師生更熟悉操作。

另社會處也說，包括近期多項活動和志工訓練延期，大專生暑期公部門工讀計畫取消面試，改採書面審查，社區照顧關懷據點、花甲食堂請務必加強防疫及清消作業，至6月底前可改採餐盒或外帶進行供餐，長照機構、老福機構實施門禁及人員管制措施，除例外情形，停止開放探病及探視。

(中時 )