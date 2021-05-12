日本海事協會（ClassNK）根據創新技術適用之認證規定，認證Sunflame Co., Ltd.開發的「Sunflame智能支援系統」（Sunflame Smart Support System）符合產品與解決方案適用的創新認可（Innovation Endorsement）。

為促進創新技術的推廣與發展，該協會於2020年7月與許多技術領先企業合作建立了適當的評估準則後，即推出可加快認證作業的創新認可認證服務。在眾多認證類別中，「產品與解決方案」主要認證對象是船用的數位設備與軟體技術。

Sunflame智能支援系統是由Sunflame所開發，用於進行鍋爐燃燒裝置與焚化爐狀態監控與效能分析的解決方案。結合該公司在零件銷售及技師派遣方面的經驗，其可以提供物聯網（IoT）導向的即時資訊收集與運行狀態的視覺化呈現，還可提供設備的狀態監控與效能分析。

該協會的專家們驗證了該系統針對鍋爐與焚化爐方面的各項功能後，即核發證書，其中包含了狀態監控、效能分析、維護建議、自動回報服務、最佳操作建議、重大事件防治、其他設備的應用。此次認證是該協會首次核發產品與解決方案的創新認可給船用設備商。

(工商 )