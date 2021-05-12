營運動能復甦、放大，富林-KY（1341）第1季營收7.58億元，營業毛利1.9億萬元，淨利1.08億元，年增54.6％，EPS2.18元。此外，永裕（1323）第1季營收年增8.15％，創歷年同期次高，毛利率24.23％，惟受制出口運費高漲及新台幣升值、日圓貶值等不利因素影響獲利表現，獲利年減19％，EPS0.62元。

富林-KY生產乳膠皮、柔軟皮、膠布、環保PU皮，生產基地包括海防廠廠及同奈廠。越南經濟快速成長，成為東協第4大經濟體，富林-KY除配合品牌廠進駐越南，逐步開發高單價利基產品；陸續申請HIGG INDEX及RCS（回收聲明標準）等標章；並取得汽車產品品質質量IATF16949之認證核可，發展本地汽車用座椅，取得先機。

此外，富林-KY於越南皮料街設立辦公室，推展汽車座墊以超纖PU皮取代真皮；展示水性PU及環保TPU產品，吸引品牌廠策略聯盟。

永裕中國市場除擴大現行滴眼劑容器產線，增設的動物疫苗品容器產線也順利進入量產，還新增含藥級日化容器系列及劑型開發，強化高端生技包材的行銷能量。

永裕指出，已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶之研發成果行銷予客戶，陸續出貨中，蓄勢挺進綠色經濟商機。

(工商 )