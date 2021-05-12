富邦悍將今年找來多明尼加籍洋砲紐那斯，他目前已經解除隔離，昨日開始隨隊一軍，周末將會去打二軍比賽調整，他透露隔離期間透過電視來熟悉中職比賽，還提到過去生涯中記得富邦的林哲瑄、邦威，還有中信兄弟洋投羅傑斯。

紐那斯擁有11年的大聯盟資歷，生涯累積858場出賽，曾效力過洋基、雙城、紅襪、巨人、大都會等五支球隊，其中於2018年更與紅襪隊友一起拿下世界大賽冠軍。

他透露之前在洋基時，與坎諾(Robinson Cano)當了多年隊友，從坎諾的爸爸阿Q（統一獅、味全龍洋將，又譯名強龍）聽說過台灣的環境，「知道台灣球迷很熱情，因此很期待在台灣打球的日子。」只不過台灣因為疫情升溫，即日起不開放觀眾，這也讓紐那斯大呼可惜，「聽說過很多但都沒親眼看過，很期待有球迷那一天。」

紐那斯隔離期間都通過電視了解中職，「很期待盡快加入比賽，中職，有接近大聯盟水準，不管打擊、守備大家都做得很好。」雖然紐那斯第一次到亞洲職棒打球，但他並不擔心與美國球風不同的問題，「有聽說會有不一樣的地方，但目前看起來差不多，會繼續觀察。」

(中時 )