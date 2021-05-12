逆子23刀狠弒父 囂張嗆：殺父剛好而已 逃死刑定讞 20:292021/05/12 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 逆子23刀狠弒父，囂張嗆：殺父剛好而已 逃死刑定讞。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新竹胡姓男子前年與父親發生爭吵後，他持刀砍父23刀致死後棄屍，一審判他無期徒刑，二審開庭時，胡男不僅沒有悔意，還不斷在法庭內叫罵「殺爸爸剛好而已」，當庭嗆檢察官，法官判處無期徒刑，他未上訴，律師及檢察官上訴，最高法院駁回定讞。 39歲胡姓男子前年5月31日，與65歲父親在家爭吵，胡男持刀朝父親砍殺20餘刀，殺死父親後，他把屍體藏在浴室內，伴屍3日後再將屍體搬出，開車載往農田灌溉水渠旁棄屍。 李眉蓁批黑金 綠反嗆：別忘妳爸收黑錢 散布性愛影片恐嚇醫師娘 台商判刑7月定讞 (中時 ) #父親 #死刑 #定讞 #弒父 #囂張 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 轎班頭闖分局嗆警放人：叫局長扛轎 囂張被逮也驗出吸毒 17:302021/05/07 社會 大陸東莞誘殺越籍女富商 2台男判囚定讞 11:132021/05/05 社會 黃暐瀚母遭酒駕者奪命 江啟臣將提案修法增列酒駕致死可判死刑 22:412021/05/05 政治 販毒糾紛殺害外籍男！永和分屍案主謀孫武生無期徒刑定讞 16:412021/05/12 社會 王光祿恐維持有罪 原民獵人怒：判我死刑才會停止狩獵 18:112021/05/07 社會 男闖台南五分局探毒友嗆聲影片曝光 囂張喊：叫局長來扛轎 11:012021/05/07 社會 臘腸化身偷鞋賊拔腿狂逃 飼主囂張嗆聲下秒悲劇了 16:372021/05/09 萌寵 Wetalk粉專為李眉蓁抱屈 綠營新生代成打手、看到國民黨員就撲咬 14:572021/05/05 政治 因販毒內鬨 王男在柬埔寨槍殺2同夥 更三審仍逃死刑 14:502021/05/12 社會 撞斃黃暐瀚母「病父道歉、辣妻刪IG」 美髮師遭嗆爸寶 14:352021/05/06 社會 竹聯幫「牛郎」囂張凌虐逼債 分局長暴怒祭這招制裁 22:262021/05/11 社會 社會熱門新聞 萬華鴻達茶藝館「妹子坐一排」泡什麼茶？老司機秒懂憂疫情害老人團滅 - 社會 中山區越南按摩女割喉命案 警逮36歲男子坦承行凶 - 社會 高雄警與報案人玩猜年紀遭罰 「高雄楊冪」傻眼：警察熱情錯了？ - 社會 3名陪酒小姐PK骰子輸到脫光任客摸 下場慘兮兮 - 社會 一個月又存又領551萬元 桃園警說不出錢哪來下場好慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。