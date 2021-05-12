新竹胡姓男子前年與父親發生爭吵後，他持刀砍父23刀致死後棄屍，一審判他無期徒刑，二審開庭時，胡男不僅沒有悔意，還不斷在法庭內叫罵「殺爸爸剛好而已」，當庭嗆檢察官，法官判處無期徒刑，他未上訴，律師及檢察官上訴，最高法院駁回定讞。

39歲胡姓男子前年5月31日，與65歲父親在家爭吵，胡男持刀朝父親砍殺20餘刀，殺死父親後，他把屍體藏在浴室內，伴屍3日後再將屍體搬出，開車載往農田灌溉水渠旁棄屍。

(中時 )