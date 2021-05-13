個性溫柔又開朗的女性總是很受人喜歡，不僅同性朋友多，異性緣更是好到令人稱羨！搜狐網命理專欄點名，雙子、巨蟹、天蠍、射手座的女性天生超有魅力，不僅令人想征服，就連浪子都會為她們定下心來。

▍1. 雙子座

雙子女的性格積極開朗、好相處，她們不會動不動就鬧脾氣，也不會在不起眼的小事上斤斤計較，和她們長時間相處也不用擔心會有束縛感，只會被她們的正能量所感染，加上她們口才好，天生能言善辯，很懂得如何用言語安撫愛人，因此即使遇到浪子，她們也很有辦法讓他們定下心來。

▍2. 巨蟹座

巨蟹女個性溫柔善良，她們會盡力保護好愛人，讓對方在各方面都受到照顧，並真實感受到自己被愛，因此和她們在一起總是很有安全感。一般人長期和巨蟹女在一起，都會對她們產生依賴感，就連浪子都會被她們的真心所打動，並心甘情願地留下來。

▍3. 天蠍座

天蠍女在一段戀愛關係中，一旦愛了就會很投入，很有擔當又專一，她們將理性與感性結合得很好，同時兼具著脆弱與堅強的氣質，天生自帶神秘感，很容易就能激起身邊男性的探索慾望，因此，即使是浪子，一旦遇上天蠍女，也會被她們的天生神秘的氣質與內涵吸引，甘願沉迷於她們的魅力之中。

▍4. 射手座

對於射手女來說，活得多彩多姿是很重要的一件事，她們個性有活力又積極向上，往往能吸引到很多異性，即便是浪子，也無法輕易地逃脫，一般人在和射手女相處的過程中，很容易被她們強大的氣場迷倒，從而變成她們的追隨者。對於射手女來說，異性是錦上添花的存在，這種高度的自信心正是桃花運源源不斷的主因。

(中時新聞網)