北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

台灣2天爆23名本土個案，其中獅子會前會長（案1203）在11日確診，感染源不明，加上個案交友甚廣，目前已傳染給10人，引人擔憂。對此，名醫沈政男說，個案不是超級傳播者，只是不守防疫規範的人，另昨新增2例萬華阿公店女性工作者確診，從地理位置來看，五股、蘆洲和萬華其實很近，加上個案年齡層相近，若繼續追查接觸者，也許可找到關聯。

昨天爆增16例本土個案和1例調查中，其中有10個案例是被獅子會前會長（案1203）傳染，因此讓不少人質疑該案是否為超級傳播者？沈政男表示，當然不是！他只是超級不守防疫規範，把口罩丟一邊的人。

沈政男表示，昨天確診的個案中，有2例為萬華阿公店的中年女性工作者（案1220和案1221），兩者的傳染鏈應該很相近。且五股、蘆洲和萬華，地理位置其實超近，而且都是中年男女，所以三個確診個案的接觸者若繼續追查，也許可以找到關聯。

沈政男指出，宜蘭羅東百家樂遊藝場的接觸者（案1216、案1231、案1232）就比較不用擔心。最讓人意外的是染疫基隆婦人（案1217），個案在5/2就發病，相當於這2天共20多例本土個案中最早發病的人，因此，追查此例的傳染鏈應該會相當有幫助。

根據疫調指出，基隆婦人在5/1去南部參加廟會，而萬華阿公店的2位確診者也曾去參加廟會，請問那天是什麼日子？沈政男說，「須知，發病前一天就有傳染力了，因此基隆婦人參加的那場廟會，也可能有傳染風險，不能小覷。」

沈政男也說，比較令人納悶的是，基隆婦人應在4/26左右就被感染了，但問題是誰傳染給她的？這一點可藉由接觸者來追查，說不定其中有無症狀感染者，如果可以繼續上溯感染源，也許能將傳染鏈畫得更清楚。而台灣在4/26的本土疫情不是桃園的跳舞阿公（案1112），就是華航群聚，但跳舞阿公的疫調已結束，並未外傳。

沈政男推測最有可能的劇本就是「華航群聚破口發生在4/15左右」，傳了兩輪，來到基隆那例（案1217），到了第三輪就傳得更開，傳到獅子會那例（案1203）與宜蘭遊藝場那例（案1202），而第四輪就是上述兩例的家人、朋友、同事以及萬華那兩例。

沈政男表示，不知道大家有沒有注意到，宜蘭羅東遊藝場員工的家人（案1232）的ct值為32，比宜蘭遊藝場群聚事件中，最早被確診的案1202還高，這代表著案1232的傳染時間可能更早，而且她也是名中年婦女，「請問，案1232有沒有參加過廟會？」

沈政男透露，該如何確認？趕緊把病毒基因定序做出來，如果都和華航群聚有關，就趕緊上溯傳染鏈，如果無關，那就更恐怖了！代表除了機師外，台灣居家檢疫也出現破口，但從機率上來看，兩個破口同時出現的巧合機會實在太低了。

沈政男表示，指揮中心昨沒有將疫情警戒升到第三級，理由是什麼，恐怕他們也不完全清楚，因為台灣根本沒有經歷過這麼嚴重的新冠疫情，當初多是在紙上談兵，弄個大概的指導綱領而已。不過，從上述分析來看，新增的16例本土與1例待釐清，多是11日確診者的接觸者，因此指揮中心認為還不到「社區群聚朵朵爆」的程度。

沈政男說，如果13日繼續新增多名本土個案，那就得看是否為現有確診者的接觸者，如果大部分都是那就讓人安心一些，否則，比如調查中那例另有感染源，那麼大家心裡就會更毛了。不過強力圍堵病毒還是有可能，即使慢了一個月，只要趕緊落實「口罩和隔離」，還是來得及。

(中時新聞網)