根據TrendForce調查顯示，2021年第一季全球新能源車（NEV；僅含純電動和插電混合式，不含油電混合式）共計銷售109萬輛，其中純電動車（BEV）銷售量達75萬輛，年增153％；插電混合式電動車（PHEV）則銷售34萬輛，年增128％。其中，第一季純電動車領域市占最大的仍為中國，部分品牌排名也因此向前，除了長期穩居冠軍的Tesla以外，中國自有品牌五菱宏光、比亞迪、歐拉也在前五大拿下三席。

從純電動車領域來看，穩坐冠軍的特斯拉第一季銷售仍以Model 3為主，Model Y銷量雖有增加，但仍與Model 3有逾5萬輛的差距。五菱宏光則持續以售價僅2.88萬人民幣的宏光MINI，在中國市場創下銷量新高點，除了是當地第一季銷售最佳的BEV車款外，也超越2020全年度排行榜內位居第二、三名的Volkswagen及比亞迪，一舉攀升至第二名。第五名為中國品牌歐拉，其主力產品歐拉R1（或稱歐拉黑貓）售價人民幣69,800元，續航力可達301km，與宏光MINI同為熱門車款。

值得一提的是，位居第七名的蔚來汽車為單價較高的中國品牌，車輛能同持支援充電和換電，並在2020年推出電池租用服務（BaaS），讓搭配該服務的車款定價減少人民幣70,000元，以降低消費者購買成本，都有助於其銷量上升。

從插電混合式電動車來看，第一季銷量排名變化微小，第一至第四名同樣由歐系品牌BMW 、Mercedes-Benz、Volvo、Volkswagen拿下。而Toyota針對暢銷車款RAV4、Prius，推出插電式油電複合動力車型後，排名上升至第五名。另外，主打智慧化功能的理想汽車也是較受關注的中國品牌，目前僅憑一款理想ONE即突圍進入PHEV排行第十名，後續能否持續熱銷值得觀察。

TrendForce表示，區域性銷量漲跌為影響全球新能源車排行榜變動的重要關鍵。其中，中國品牌因具備市場廣大的優勢，且政府自今年3月起便積極落實新能源車下鄉等政策以支持銷量，甚至電商也於大型購物節慶如雙品網購節賣車等策略，而歐洲國家因疫情導致封鎖標準與情況不一，故第二季整體銷售表現仍存在較大變數。

(工商 )