和桐(1714)近年轉投資、本業營運調整漸收成效，搭配今年塑化行情活絡，首季營收48.49億元，毛利率從去年同期14.36％提升至19.65％，淨利2.87億元，年增267.76％，EPS0.29元。激勵股價隨轉機題材，逆勢爆量強漲逾9％。

2020年LAB全球產能403.4萬噸／年，前三大產能129.5萬噸／年，包括西班牙石油60萬噸／年、和桐35萬噸／年及薩索爾34.5萬噸／年。至於大陸磺化產能174.7萬噸／年，前三大合計年產140.6萬噸，和桐以70萬噸／年領先。

強化競爭力，和桐近年除持續檢視大陸各廠區布局績效，旗下轉投資事業也展開淘汰修正。和桐旗下化學品包括LAB、LAS／AES（醇醚磺酸鹽）等，其中，3套LAB設備年產能約35萬、居全球第二大，以積極朝高值、利基應用目標推進。

此外，和桐子公司中華全球石油參與辦理增資古雷投資計畫案，投資金額492.2萬美元（約台幣1.4億元），正式歸隊大陸古雷石化投資。

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