北市李姓男子患有自閉症，前年9月16日上午7時，在內湖成功路一處公車站牌將17歲具有心智缺陷的少女牽到旁邊巷子，以手觸摸身體，打算猥褻下體，滿足自己的性慾，所幸被少女母親及時發現制止，士林地院判決依乘機猥褻未遂罪，判處徒刑6月，得易科罰金18萬，且於執行完畢後，入相當處所監護1年。

李男2017間曾性騷擾未滿12歲女童，經醫院診斷有自閉症以及中度智能不足，案發當天，少女被帶到旁邊的巷子，陪伴的母親衝入巷子，驚見李男用手抓著少女的褲子，立即出言喝止，李男鬆手說「沒事、沒事」，而少女被嚇到，回答模模糊糊，告訴母親下體遭觸摸，。

李偵查中辯稱，準備要摸少女尿尿那邊，但少女大叫，並沒有摸到，並解釋只是單純找少女溝通玩耍，並沒有要猥褻，不過法官認為，如果要玩，大可在公車站牌，不須特意帶往旁邊無人巷內，且李男犯案前還來回巡視，避免遭他人發現，行為舉止怪異。

法官勘驗附近監視器，認為少女母親並未親眼見到李男觸摸下體，並無證據顯示有摸到，因而以未遂、辨識違法辨識能力減低為由，予以減輕刑度，依法判決，並令入相當處所，施以監護1年，避免被告再對社會造成難以預期的危害。

(中時 )