今(13)日發生全台停電事件，國中會考即將在本周末舉行考試，教育部表示，倘於會考當日因停電影響照明設備，將依國中教育會考簡章規定，考生應繼續作答；無論復電與否，均以受影響時間延長考試時間，但至多以20分鐘為限。

針對國中會考停電措施，教育部指出，將與經濟部保持密切連繫，關注考試期間維持供電穩定。另正常供電狀況下，也責成各縣市政府建置台電搶修部門與考場學校行政、機電維護人員聯繫網，以緊急應變及協助。台灣電力公司也會協助考場學校冷氣設備壓力檢測。

教育部提到，另於會考當日因停電影響照明設備，將依國中教育會考簡章規定，考生應繼續作答；無論復電與否，均以受影響時間延長考試時間，但至多以20分鐘為限來執行。

教育部表示，倘因停電影響冷氣，將啟動相關應變步驟；監試委員將維持試場秩序，請考生繼續作答；並將試場內窗戶及前、後門開啟直到考試結束。因冷氣開放屬服務措施，考生不得要求更換試場，以及要求加分或延長考試時間等。

至於目前國中會考匡列人數，教育部稱，與12日公布相同為4名，其中3名為居家檢疫，將進行補考；1名居家隔離，於考試前期滿，得於第2類備用試場應試。

(旺報 )