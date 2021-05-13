話題不斷的宇舶表（HUBLOT），向來是Watches & Wonders的矚目焦點，今年也不例外，端出一只鑲滿全鑽奢華版的Big Bang陀飛輪鑽表，閃爆全場，另有整支表透明的藍寶石水晶Big Bang陀飛輪表、吸睛的Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼表，以及灰、白、藍色的BIG BANG SANG BLEU II亮彩陶瓷計時碼表，讓人目不暇給。

宇舶表BIG BANG全鑽奢華版陀飛輪腕表，整支表採用滿版梯型切割鑽，十分奢華。（HUBLOT提供）

陀飛輪已是身價非凡，若又是整支表都鑲滿鑽，更是奢華無極限，鎖定年輕新富族群的Big Bang陀飛輪藍寶石全鑽腕表，是品牌第30號頂級高級珠寶表，從表殼、表盤到表帶總共採用484顆梯形切割鑽石，總重31克拉，為配合鑽石晶瑩剔透的閃耀之美，就連機芯三座表橋也都採用透明藍寶石，12點鐘的微型自動盤與6點鐘的陀飛輪形成完美平衡。

宇舶全球執行長Ricardo Guadalupe對這支陀飛輪鑽表寄予厚望，並以此為榮，「宇舶的目標是打破所有紀錄，超越製錶極限，達到珠寶工藝的最高境界；包括製作工時、寶石的總克拉數、運用各種鑲嵌技法、潮流外型等。」

宇舶表BIG BANG全透明版藍寶石陀飛輪腕表，整支表晶瑩通透，令人嘆為觀止，1308萬元。（HUBLOT提供）

除了鑽表，於2016年致力研發藍寶石材質的宇舶表，再度展現品牌在透明藍寶石科技的領導地位，推出全透明版的Big Bang藍寶石陀飛輪，從表殼到鍊帶皆以透明藍寶石打造，連陀飛輪機芯架構也採用透明藍寶石，盡可能移除所有可見的螺絲，開發嵌入表環和時標，整支表晶瑩通透，營造機芯零件懸浮在半空中的視覺效果。

宇舶表Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼表，81萬5000元。（HUBLOT提供）

今年宇舶表新品大玩色彩，其中以全球第一只採用亮彩黃陶瓷的 Big Bang Unico魔力黃陶瓷計時碼表最讓人驚豔，是繼黑、白、紅、藍、米、綠等色系陶瓷之後，宇舶耗時4年獨家研發亮彩黃陶瓷腕表，穩居彩色陶瓷表的領導地位。

宇舶表BIG BANG SANG BLEU II亮彩陶瓷腕表，有灰白藍三色，各限量200只，各84萬7000元。（HUBLOT提供）

深受雅痞人士喜愛的Big Bang Sang Bleu II系列腕表今年也結合高階亮彩陶瓷技術，推出灰、藍以及白三款限量表，豐富飽和的色彩為這支充滿藝術美感與設計風格的腕表注入更多活力，三款各限量200只，搭載宇舶自製UNICO自動計時機芯，動力儲達3天，且配備獨家「One Click」單鍵快拆表帶裝置。

(中時 )