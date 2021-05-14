台灣疫情再次漸趨嚴重，昨（13日）指揮中心也再度公布，本土個案也新增了13宗確診案例，因此做好防疫措施，戴好口罩、常洗手消毒成為了每天必須實行的日常，但夏日炎炎戴著口罩，確實更容易流汗，而導致口罩會有臭味及不衛生的狀況，不少民眾都會以消毒酒精等去噴在口罩上作消毒，可卻不知道酒精其實會破壞口罩的結構，讓防護力減弱，因此經過公正單位測試的水神抗菌液就是另類的代替品。

每當拿下或觸碰口罩時，都會在不自覺中沾附到病毒，重新戴起時比較容易會感染到細菌。（旺旺水神提供）

在疫情當中戴好口罩，就是防疫期間不可或缺的措施，但為了避免口罩變成防疫破口，但戴久了總是會有味道及細菌在上面，而水神抗菌液就是目前唯一通過公正單位測試的商品，在測試中以醫用口罩，或是較高等級的N95口罩，以水神抗菌液去浸泡1分鐘後，再進行晾乾測試，結果證實口罩結構都沒有被破壞，一樣具備防護效果。

經過公正單位測試的水神抗菌液，噴在口罩上作清潔，也不會破壞口罩的結構及防護力。（旺旺水神提供）

但假如用酒精為口罩清潔的話，就會破壞口罩的結構，在測試中也觀察到，口罩本來的靜電層及防水層原本可把水維持裝在口罩上，但噴上酒精後就會改變靜電棉的表面張力，以及改變過濾性質，有機溶液也可能就讓靜電棉無效，讓水就直接穿透口罩漏出來了，大幅削弱了口罩的防護力。

因此消費者可以水神搭配口罩使用，每當拿下來像是吃飯、喝飲料，甚至只是拉下來後，都記得要噴上水神抗菌液噴以作清潔之用，避免口罩在放在桌上或口袋中等地方時，不自覺中沾附到病毒後，又重新戴起時碰觸到自己而感染到細菌，同時也可以延長口罩壽命，保護自己與別人的健康時，也能讓口罩維持清潔。

(中時 )