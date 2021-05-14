歐股周四下跌。大宗商品價格滑落，拉下重量級的礦業股表現；另外美國通膨的上升，也壓抑了市場風險情緒。
周四泛歐Stoxx 600指數收市小跌0.61點或0.14%，為437.32點，盤中一度大跌1.73%；指數也離本周一的歷史高點越來越遠。基本資源股跌3.0%，領跌其他類股，石油天然氣股也下滑1.4%；這些類股都是近期大宗商品價格飆漲下的領漲股。
汽車製造股下跌0.9%；公用事業、醫療保健等防禦性股則上漲。
美國四月通膨數據引發對聯準會提前升息的擔憂；然周四隨著科技股彈升，美股早盤收復了失土。
CMC市場首席市場分析師Michael Hewson表示，歐股今天一度大跌，通膨的擔憂影響了市場情緒，然而這些低點被證實是短暫的，當天剩下的多數時間，大部分跌幅都被收復了。
英國時尚奢侈品商Burberry暴跌4.2%；受到新冠傳染病拖累，該公司年度營收下降10%。
英國電信(BT)跌5.9%；該英國最大寬頻服務商全年營收下跌7%，獲利下跌6%。
加拿大晶片公司Alphawave周四在倫敦股市IPO，暴跌達21%。
勞斯萊斯跌6%；該航空工程公司重申在今年下半某個時間點，自由現金流將轉為正數。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。