歐股周四下跌。大宗商品價格滑落，拉下重量級的礦業股表現；另外美國通膨的上升，也壓抑了市場風險情緒。

周四泛歐Stoxx 600指數收市小跌0.61點或0.14%，為437.32點，盤中一度大跌1.73%；指數也離本周一的歷史高點越來越遠。基本資源股跌3.0%，領跌其他類股，石油天然氣股也下滑1.4%；這些類股都是近期大宗商品價格飆漲下的領漲股。

汽車製造股下跌0.9%；公用事業、醫療保健等防禦性股則上漲。

美國四月通膨數據引發對聯準會提前升息的擔憂；然周四隨著科技股彈升，美股早盤收復了失土。

CMC市場首席市場分析師Michael Hewson表示，歐股今天一度大跌，通膨的擔憂影響了市場情緒，然而這些低點被證實是短暫的，當天剩下的多數時間，大部分跌幅都被收復了。

英國時尚奢侈品商Burberry暴跌4.2%；受到新冠傳染病拖累，該公司年度營收下降10%。

英國電信(BT)跌5.9%；該英國最大寬頻服務商全年營收下跌7%，獲利下跌6%。

加拿大晶片公司Alphawave周四在倫敦股市IPO，暴跌達21%。

勞斯萊斯跌6%；該航空工程公司重申在今年下半某個時間點，自由現金流將轉為正數。

(時報資訊)