【旅奇傳媒/編輯部整理】林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處（簡稱林鐵及文資處）與嘉義市天文協會合作，於110年7月8日、9日、10日、11日在嘉義製材所與阿里山林鐵車庫園區推出4梯次「FUN林鐵！鐵道探秘夏令營」；活動以國民中小學學生為參加對象，於5月14日（五)上午9點開放網路報名，活動費用每人計新台幣1,000元(含林鐵嘉義-北門單程車票、講師費、午餐、林業體驗課程、活動材料費及保險費等)，每梯次名額30人。

現地場域玩林鐵 文資教育零距離 阿里山林業鐵路極具特色且世界聞名，早期功能是以運送木材及生活物資為主，後期轉型為觀光遊憩及文化資產載具。108年7月9日文化部公告登錄「阿里山林業暨鐵道」為全臺首處「重要文化景觀」，寫下臺灣文資保存重要一頁。林鐵及文資處身為全臺第一個鐵路文化資產保存專責機構，為了讓孩子更有機會親近阿里山林業及鐵道文化，特別於今年暑假首度開辦「FUN林鐵!鐵道探秘」夏令營活動，透過身歷其境的參與及實作，從不同的角度認識阿里山林業鐵道與文化。

林鐵獨家限定 活動豐富多元又有趣 夏令營活動內容豐富，包括林鐵獨家鐵道體驗課程、鋸木頭體驗、木頭小火車DIY、嘉義製材所與嘉義車庫園區導覽，也能搭乘阿里山小火車（嘉義-北門）等。透過親手操作的實境課程設計，認識火車的動力、剎車系統及阿里山小火車撒砂止滑功能；在分組扮演當中，化身林鐵人搬動轉轍器並操作迷你版柴油機關車頭，了解機關車頭如何變換車道；透由特殊設計的輕量化枕木及小型化工具，體驗鐵道醫生的日常；走訪百年歷史的嘉義製材所，親近林業文化產業遺跡，親手打造個人專屬的木製小火車。

今年暑假最特別的夏令營就在林鐵，活動名額有限，歡迎報名參加！一同探索阿里山林業鐵道的秘密，活動諮詢可至報名網站留言或洽詢。

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(中時新聞網)